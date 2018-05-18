Начался чат с певицей Русланой

На сайте "Главред" начался чат с певицей, первой украинской победительницей на "Евровидении", народной артисткой Украины Русланой.

В ходе чата Руслана расскажет о своем экзотическом шоу, которое она представила во время "Евровидения-2018" в Лиссабоне, о новом проекте Wild Energy, о своей миссии в рамках социальной инициативы #ЧистаЕнергія, о новом сингле и многом другом.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостьей "Главреда" и задать ей все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке.