Савик Шустер возвращается в Украину

Известный журналист и телеведущий Савик Шустер вернется в Украину для того, чтобы прочесть лекцию 1 июня в формате техно-лекции в стиле TED talks на "Мистецьком Арсенале" в Киеве.

Такая информация опубликована на странице мероприятия "Свобода слова против страха и унижения" на Facebook.

Во время своего выступления, уточняют организаторы, Шустер "Свобода слова против страха и унижения. Социальный эксперимент в прямом эфире и первая карта эмоций Украины". Последние полтора года Шустер полностью посвятил созданию книги, ставшей документом эпохи и рецептом выживания Украины.

Ранее Шустер отмечал, что после публикации своей книги он намерен запустить несколько проектов как в Украине, так и в Европе.

Напомним, Шустера в эфире украинских телеканалов не было с тех пор, как студия журналиста 3s.tv прекратила свою деятельность из-за финансовых проблем.