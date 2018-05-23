В Киеве скончался известный украинский археолог

В столице Украины скончался известный киевский археолог, ученый в области истории и археологии Киевской Руси и позднесредневековой Украины Глеб Ивакин.

Как сообщили родственники Ивакина, смерть забрала выдающегося ученого 22 мая. Пока что день и время прощания, а также место похорон неизвестны, о них сообщат позже.

Ивакин – член-корреспондент Национальной академии наук Украины (2009), доктор исторических наук (1997), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1983, 2002).

С 1974 года работал в Институте археологии АН Украины (в настоящее время Институт археологии НАН Украины): с 1997 года – ведущий научный сотрудник, с 2003 года – заместитель директора по научной работе.

Принимал участие в раскопках археологических памятников Киева X-XVIII ст. на Подоле, Печерске, в Верхнем Киеве, Гончарах и Кожемяках и в других исторических местах, возглавлял архитектурно-археологические исследования во время восстановления Михайловского Золотоверхого собора, Успенского собора Киево-Печерской лавры, церкви Успения Пресвятой Богородицы Пирогощи.

Одним из первых обратил особое внимание на необходимость археологического исследования одного из "темных" периодов истории Украины – послемонгольских времен (2-я половина XIII–XVII ст.).

Занимался созданием заповедных и охранных зон Киева и других исторических центров Украины.

Напомним, 31 марта в Британии похоронили выдающегося ученого Стивена Хокинга.