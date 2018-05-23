Обострение по всем направлениям: как Россия пытается "дожать" Украину

23 мая 2018, 16:45

Как только в мире забывают об Украине, сразу начинается активизация боев и усиление давления России.

В зоне ООС обостряется ситуация

Нынешнее обострение ситуации на Донбассе связано, прежде всего, с тем, что Россия хочет "дожать" Украину, чтобы та все-таки реализовала Минские соглашения по сценарию Москвы.

Переговоры, которые проводил Петр Порошенко с Меркель и Макроном, предусматривали, что мы пытаемся давить противостоять в этом России. Потому РФ соответственно начинает задействовать политические акции, в том числе встречу с Меркель в Сочи, чтобы заставить Украину выполнить политическую часть "Минска" — проведение контролируемых Москвой выборов на оккупированных территориях Донбасса и закрепление там контролируемого Кремлем режима.

Параллельно Россия переходит к боевой активности, демонстрируя этим, что есть реальные жертвы и сохраняются перспективы обострения ситуации, а потому, значит, нужно давить на Киев, чтобы он согласился с позицией Путина. Теперь ОБСЕ зафиксировало активизацию боевых действий, причем указывав на то, что активизация происходит с обеих сторон, ведь сейчас, когда боевики начинают обстреливать позиции украинских войск, наши военные в ответ открывают огонь. В итоге, складывается впечатление, что нарушение режима прекращения огня происходит с обеих сторон. Хотя мы видим: инициатива обстрелов принадлежит боевикам, именно они пытаются провоцировать огонь и захватывать "серые зоны". Наши отвечают. И все это дает повод говорить о стремительном обострении ситуации на Донбассе по всем направлениям.

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Есть четкая установка России, данная боевикам, чтобы те активизировали бои, для того, чтобы обострился вопрос Донбасса на наивысшем политическом уровне — на уровне "нормандской четверки" и переговоров с США. Путин хочет показать, что мы стоим на грани серьезной эскалации, потому срочно нужно договариваться об урегулировании ситуации на четких условиях России — и в политической части, и в части, которая касается миротворцев. Путин думает, что Украина под давлением не только России, но и Германии, Франции и США пойдет на уступки и согласится начать подготовку к выборам на оккупированных территориях Донбасса.

Вторая причина обострения заключается в переходе Украины к новому формату — от Антитеррористической операции к Операции Объединенных сил. Россия пытается показать, что такой формат дает серьезные преимущества Вооруженным Силам Украины при организации отпора — мол, именно этот формат спровоцировал активную конфронтацию. Россия на тактическом уровне показывает, что формат ООС, который определяет Россию агрессором, а часть Донбасса — оккупированной территорией, спровоцировал обострение. Однако это больше посыл к россиянам, украинцам и людям, которые находятся на подконтрольных боевикам территориях: мол, из-за перехода от АТО к ООС произошло обострение на фронте, а в результате этого обострения произошло и ухудшение социальной безопасности, и расширение зоны боевых действий, и ужесточение правил пересечения линии разграничения.

Эти два фактора и провоцируют активные действия со стороны РФ.

Кроме того, когда боевики "ДНР" и "ЛНР" пытаются провоцировать боевые столкновения, проводить наступательные или диверсионные операции, украинские войска дают ответ, и в таких столкновениях нашим Вооруженным силам удается взять под контроль некоторые высоты или территории. Не мы наступаем, а в процессе боевых столкновений выигрываем некоторые участки — это успех на тактическом уровне. Теперь боевики видят, что они своими провокациями, помимо того, что вызывают огонь в ответ на себя, еще и теряют некоторые территории. Однако все это не имеет глобального характера, потому что, если украинская сторона начнет где-то наступление, это будет значить, что она нарушает "режим тишины".

Если говорить о перспективах и прогнозах, то я думаю, что до того момента, пока не будет создан другой, более мощный переговорный формат по урегулированию ситуации на Донбассе (не только на уровне "нормандской четверки", но также и США, и других стран), провокации на Донбассе будут происходить постоянно. Активность боев будет то нарастать, то спадать. На фоне каких-то политических процессов или неудовлетворенности занимаемыми позициями Россия и боевики будут провоцировать столкновения и обострение ситуации.

Потому Украине следует готовиться к "волнообразному формату": когда пару дней затишья (когда на позициях будут находиться наблюдатели ОБСЕ, либо если активизируется позиция лидеров "нормандской четверки", либо во время международных саммитов, где будут стоять вопросы о зоне безопасности и необходимости разведения войск) будут чередоваться с активизацией обстрелов в те моменты, когда все на время будут забывать об Украине. Как только в мире забывают об Украине, сразу начинается активизация боевых действий и давление России с тем, чтобы Украина пошла на уступки в выполнении Минских соглашений по сценарию Москвы.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для "Главреда"    

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