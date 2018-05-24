"Ливерпуль" уже в Киеве: команду встретили разрисованные пограничники со странным караваем, видео

Игроки английского футбольного клуба "Ливерпуль" приехали в Киев на финал Лиги чемпионов, который состоится 26 мая.

Государственная пограничная служба Украины опубликовала в Facebook видео встречи футболистов.

У трапа самолета спортсменов встречали украинские пограничники с разукрашенными в цвет команды лицами, которые вручили главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу трехъярусный каравай. Следует отметить, что наставник англичан пребывал в отличном настроении.

Затем игроки отправились на автобусах в один из киевских отелей, возле которого их ждали толпы фанатов.

В пятницу у команды запланирована тренировка на НСК "Олимпийский", а в субботу – матч финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, на матче финала Лиги чемпионов букмекеры прогнозируют победу соперникам "Ливерпуля".