Украина закрывает прибрежные районы Азовского моря из-за стрельб

С 1 июня до 1 сентября Украина закроет некоторые прибрежные районы Азовского моря из-за проводимых стрельб, сообщил главный редактор Blackseanews.net Андрей Клименко.

"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 01.06.2018 по 01.09.2018 (№178,179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС — зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", — написал он в Facebook.

Судя по карте закрыты будут районы восточнее Мариуполя, возле Широкино и Седово. В районе Мелекино и Белосарайской косы, а также восточнее Бердянска.

Напомним, 20 мая Россия в ультимативном порядке закрыла для украинских судов 2 тысячи квадратных километров Азовского моря из-за проведения боевых стрельб.

Ранее сообщалось о том, что в Керченском проливе Россия задержала еще восемь украинских судов.