СБУ отреагировала на публикацию "расстрельного списка" украинских журналистов

Служба безопасности Украины не передавала СМИ список имен 47 потенциальных жертв российских спецслужб в Украине.

Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, передают "Ураинские новости".

"СБУ никому ничего не передавала. Список - тайна следствия", - сказала она, отказавшись прокомментировать подлинность списка, опубликованного изданием СТРАНА.ua.

Ранее издание СТРАНА.ua опубликовало список из 47 человек, которые, по мнению правоохранительных органов Украины, могут стать потенциальными жертвами российских спецслужб. "Учитывая большую общественную значимость данной истории, а также огромный резонанс, который она приобрела (в том числе и в международном масштабе), мы приняли решение опубликовать список", - говорится в материале издания.

Источник издания в СБУ утверждает, что этот список Борис Герман (обвиняемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко) якобы передал своему "куратору Дмитрию" в украинской контрразведке еще 21 мая.

Напомним, 29 мая в украинской полиции сообщили, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве тремя выстрелами в спину. На следующий день выяснилось, что Бабченко жив, а сообщения о его убийстве были частью спецоперации.

Как сообщили в спецслужбе, инсценировка была необходима, чтобы поймать организаторов преступления. По данным СБУ, убийство Бабченко заказали российские спецслужбы, которые завербовали гражданина Украины и поручили ему найти исполнителя убийства.