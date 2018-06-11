Минобразования предложило убрать из учебников слово "родители"

Министерство образования и науки Украины (МОН) предложило убрать из школьных учебников ряд слов, направленных на дискриминацию - "негры", "жиды", "цыгане" и "родители".

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с 2017 года антидискриминационная экспертиза школьных учебников обнаружила вопиющие случаи дискриминации.

Так, в результате экспертизы выяснилось, что большинство детей не могут найти в учебниках ни отражения себя, ни отражения своих родных, ни тех особых обстоятельств, в которых они живут. В МОН отметили, что 40 процентов украинских детей воспитываются в неполных семьях и иногда живут с бабушками или даже старшими братьями и сестрами. В связи с этим предлагается заменить слово "родители" на "родные".

Что касается "негров", "жидов" и "цыган", эти слова признаны анахронизмами.

В ведомстве также считают, что в школьных учебниках пора покончить с такими гендерными стереотипами, как "о детях могут заботиться только девушки" или "технические специальности могут иметь исключительно юноши", полагают в ведомстве.

Напомним, в конце апреля, согласно новому закону "Об образовании", Кабмин утвердил отмену термина "высшее учебное заведение" (с аббревиатурой "вуз"). Вместо него теперь используется термин "учреждение высшего образования".