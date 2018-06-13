Эксперт пояснил, почему без опасений в 2014 году нужно было дать автономию Крыму

13 июня 2018, 20:56

Аналитик убежден, что крымскотатарский народ - это основная организованная сила, которая сопротивляется российской оккупации.

Андрей Клименко считает, что Украине не стоит медлить с предоставлением автономии Крыму

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко заявил, что правительство Украины должно было внести поправки в Конституцию и еще в 2014 году дать полную автономию полуострову Крым.

"Еще в мае-июне 2014 года "Майдан иностранных дел" оперативно сформулировал основные принципы Стратегии возвращения Крыма. Одним из важнейших пунктов (а их там было порядка 15-17) было немедленное внесение изменений в Конституции, чтобы придать статус национально-территориальной автономии Крыму. Мы продолжаем активно отстаивать эту позицию. Но опять мы здесь столкнулись с непонятной медлительностью украинского политикума. Этот вопрос нужно было решать сразу после выборов действующего парламента. Ведь сейчас ситуация еще более непонятная, несмотря на все обещания наивысших должностных лиц Украины", - сказал он во время чата в "Главреде".

По словам Клименко, все патриотические силы Украины должны сгруппироваться вокруг данного вопроса. Опасения по поводу возможных сепаратистских настроений крымскотатарского народа эксперт назвал безосновательными.

"Все аргументы против базируются на старом, еще времен КГБ СССР, вброшенном в общество тезисе о том, что, если дать Крыму статус крымскотатарской национальной автономии, то Крым уйдет в Турцию. Это все полные глупости, который придумал еще КГБ СССР. Сегодня крымскотатарский народ — это основная организованная сила, которая сопротивляется российской оккупации. Да, есть другие политические украинцы, кроме крымскотатарского народа. Есть политические украинцы русского, еврейского, греческого этнического происхождения, живущие в Крыму, но они разобщены, они не проживают, как крымские татары, в больших поселках или микрорайонах, или в целых населенных пунктах, им сложнее сопротивляться, им просто страшнее", - подчеркнул аналитик.

Клименко убежден, что автономию Крыму Украина должна предоставить как можно скорее. И это станет для крымских татар, которые сейчас проживают на полуострове, мощным сигналом поддержки и понимания со стороны украинского народа.

Напомним, во время чата в "Главреде" Клименко заявил, что поведение России в Азовском море уже достигло критической отметки и необходимо адекватно реагировать на агрессию.

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Крым крымские татары Конституция автономия изменения Андрей Клименко
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