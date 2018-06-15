В Киеве временно не рекомендуют купаться на всех пляжах города

На всех без исключения муниципальных пляжах Киева вывесили желтый флаг, то есть на них не рекомендуется купаться.

"Данное предостережение временное, обусловленное сильными ливнями и действует в течение 48 часов после завершения дождей", - сообщается на сайте КП Плесо.

Пробы воды взяты на анализ, который выяснит, можно ли в будущем купаться на столичных пляжах. В рекомендации ведомства подчеркивается, что предостережение относительно купания после сильных ливней – это мировая практика.

Как ранее сообщалось, в Киеве полностью готово к эксплуатации 13 муниципальных пляжей и 17 мест массового отдыха у воды.