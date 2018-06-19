Смертность в Украине превысила рождаемость в два раза

В Государственной службе статистики подсчитали, что число умерших в Украине на конец апреля текущего года превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 рожденных.

Такие данные содержатся в экспресс-выпуске Госстата.

За четыре месяца 2018 года численность населения Украины сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек. При этом убыль населения превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В мае в ООН подготовили долгосрочный прогноз по демографической ситуации в Украине. Аналитики считают, что к 2050 году население страны сократится до 36 млн человек. При этом процесс урбанизации будет только ускоряться - часть городского населения составит 78 процентов от общего числа.