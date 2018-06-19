"Разрушитель". Правозащитник жестко раскритиковал Супрун

Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман считает, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун — "разрушитель, неграмотный, эмоционально зависимый".

Чиновница "не умеет коммуницировать, не знает, что такое диалог", рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина", пишет "Гордон".

"Министр не имеет права на эмоции. Она не умеет коммуницировать, не знает, что такое диалог. Она окружила себя худшими. Хотя в этой стране есть гораздо более серьезные люди, которые могли бы быть министрами и советниками министра. Я многих знаю", — добавил он.

По словам собеседника, он знает из очень серьезных источников, что президент Петр Порошенко "не влюблен в Супрун". "Но он вынужден, потому что на него оказывалось и, видимо, еще оказывается давление оттуда (из США — Ред.). Причем не из Госдепартамента, как я знаю. Именно из Республиканской партии", — заявил правозащитник.

Ранее Ульяна Супрун говорила, что лекарства от кори в Закарпатской области не были растаможены надлежащим образом, а глава местной областной государственной администрации Геннадий Москаль назвал ее "е**нутой".