Волонтер озвучил, сколько техники боевиков украинские бойцы уничтожили на Светлодарской дуге

Известный украинский волонтер Юрий Мысягин подвел результаты пятимесячной "работы" в районе Светлодарской дуги боевых групп "К-2" из 54-й бригады.

На собственной странице в социальной сети Facebook он опубликовал список уничтоженной и выведенной из строя техники террористов.

"БМП-2 - уничтожено; БМП-1 – 3 штуки уничтожено; БМП-1 - повреждена и выведена из строя; грузовик "УРАЛ" - 3 штуки повреждено, МТЛБ - серьезно повреждено и надолго выведено из строя; МТЛБ-ЗУ - уничтожена; миномет 120 миллиметров – уничтожен", - говорится в тексте.

Кроме того, по словам Мысягина, украинские бойцы неоднократно уничтожали передовые позиции боевиков, в том числе и известные под кодовыми названиями "Прыщ", "Слив".

Напомним, ранее украинские разведчики сообщали о том, что в результате боевых действий в зоне ООС враг потерял технику.