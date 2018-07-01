В Кривом Роге неизвестные "заминировали" городской совет

Полиция начала расследование по факту ложного сообщения о минировании Криворожского городского совета в воскресенье, 1 июля.

Об этом Українським Новинам сообщило Управление Национальной полиции в Кривом Роге.

Около 15:00 неизвестный позвонил и сообщил о "минировании" горсовета. На место прибыли взрывотехники и кинологи, которые тщательно обследовали здание и прилегающую местность. Взрывоопасных предметов и устройств не обнаружено.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.

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Ранее 26 мая, в день финала Лиги чемпионов УЕФА, поступили анонимные звонки о минировании сразу 5 станций столичного метрополитена. Информация не подтвердилась.