"Тупо ск*рвились". Волонтер сказал, сколько Героев Украины работают на оккупантов

Среди пророссийских боевиков на Донбассе и крымских коллаборантов присутствует тринадцать человек, имеющих звание Герой Украины.

"Давайте говорить честно, когда-то они что-то сделали для Украины и стали героями, но именно это звание дает возможность, извините за мой французский, тупо ск*рвиться. Извините, но это когда-то они были героями, а сейчас предатели и коллаборанты. Имена назвать не могу, но эти 13 человек работают в так называемых крымских государственных органах оккупационных властей, или в так называемых Л/ДНР", - в эфире ObozTV заявил журналист, волонтер Тим Златкин.

Он не сомневается, что все эти люди на захваченной территории работают по собственной инициативе и желанию.

"Добровольно все получали российские паспорта в Крыму. Ты или украинец, или, извините, галимый поц, который в мае 2014 года бежал поскорее получать российский паспорт, чтобы не уволили с работы. Ты уже становишься предателем. Единственное обстоятельство, которым это можно объяснить, это если ты законспирированный агент СБУ и выполняешь какое-то задание", — считает волонтер.

Напомним, ранее Тим Златкин потроллил открытие NASA о пригодных для жизни планетах.