В Сети отдали несколько тысяч долларов за картину с полуобнаженной нардепом Чорновол

На Украине на импровизированном интернет-аукционе, прошедшем на странице в соцсети Facebook журналистки Светланы Крюковой, за 3,2 тысячи долларов США было продано полотно под названием "РотФронт".

На картине центральные места занимают изображенная топлесс нардеп Верховной Рады Татьяна Чорновол, другой нардеп Сергей Пашинский, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов и спикер украинского парламента Андрей Парубий.

При этом Чорновол держит в руке древко, на котором развевается красно-черное знамя ОУН-УПА.

Стартовая цена на аукционе составила 300 долларов США. Дал финальную цену и купил картину коммерсант из Харькова, пожелавший остаться неизвестным.

В целом же полотно является то ли пародией, то ли аллюзией на легендарную картину Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" ("Свобода на баррикадах"), посвященной событиям французской революции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России в детской библиотеке вывесили картину с Путиным, Медведевым и Богородицей.