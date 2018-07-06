Телепередачу, в которой Тимошенко обвиняла Порошенко, собрались закрыть за нарушения

Телепередачу на канале UA:Перший, в эфире которой лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко 5 июля обвинила президента Порошенко в желании развязать войну на Донбассе, чтобы захватить власть, собрались закрыть из-за "неоднократных нарушений стандартов".

Соответствующее заявление Национальной общественной телерадиокомпании опубликовано на ее сайте.

В НОТУ заявляют, что телепрограмма "Доброго ранку, Країно!" – это собственный продукт ООО "Эра-Медиа", и выходит на телеканале по договору между компаниями. Договор составлен таким образом, что не дает НОТУ вмешиваться в "творческий процесс" команды "Эры".

Ввиду этого в НОТУ подчеркивают, что "никоим образом не согласовывали приглашение для интервью Юлии Тимошенко и не влияли на выбор тем для обсуждения".

При этом НОТУ заявило о якобы неоднократной фиксации нарушений стандартов в контенте "Эры".

"Манипуляции фактами, подачу собственных мнений как фактов, безосновательные обобщения, неконкретные ссылки на источники информации, экспертные комментарии ненадлежащего качества", - перечислены "факты" якобы имевших место нарушений в заявлении НОТУ.

В НОТУ заявили, что якобы еще 5 и 7 июня 2018 года "Эра" была уведомлена о прекращении договора о создании программы "Доброго ранку, Країно!" и его действие заканчивается 10 июля 2018-го.

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Напомним, что 5 июля Тимошенко в эфире телепрограммы заявила, что Порошенко якобы вынашивает "крайне опасный план" по срыву выборов президента путем эскалации войны в Донбассе и введения в Украине военного положения.



Напомним, в конце июня аналитики Киевского международного института социологии провели исследование и пришли к выводу, что если бы президентские выборы в Украине состоялись в июне 2018 года, то победу одержала бы лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - ее рейтинг вдвое превысил показатели поддержки действующего главы государства Петра Порошенко.

За Юлию Тимошенко высказались 22,8 процента опрошенных, за экс-министра обороны Украины и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко - 16 процентов, за главу Радикальной партии Олега Ляшко - 13,2 процента, за главу "Оппозиционного блока" Юрия Бойко - 10,6 процента, за действующего президента Петра Порошенко - 10,5 процента, за Вадима Рабиновича - 8,4 процента, за мэра Львова Андрея Садового - 3,9 процента, за главу лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока - 2,6 процента.