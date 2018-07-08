Эксперт объяснил, почему Россия периодически обостряет ситуацию на Донбассе

Политический аналитик Андрей Бузаров считает, что Российская Федерация периодически обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы поддерживать конфликт в полузамороженном состоянии.

На востоке Украины ситуация обостряется в среднем раз в месяц, раз в полтора месяца, рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Такое обострение происходит исходя из того, что РФ видит необходимость в таком периодическом обострении для того, чтобы поддерживать конфликт в полузамороженном состоянии", — отметил собеседник.

По его словам, нельзя исключать, что после окончания Чемпионата мира по футболу 2018 "будет какое-то серьезное затишье (месяц-два), а дальше, ближе к президентским выборам в Украине в марте 2019 года, нельзя исключать ничего".

"Нельзя исключать, что кому-то в Украине выгодна провокация и определенная дестабилизация ситуации на Донбассе и в целом в Украине. Я сейчас не говорю только о России. Возможно, в Украине есть силы, которые бы хотели спровоцировать какие-то боевые действия", — добавил Бузаров.

Ранее директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт, писатель Валентин Бадрак во время чата на "Главреде" говорил, что единственный путь к миру на Донбассе — позволить защитникам Украины на передовой оперативно реагировать на любые шаги пророссийских боевиков.