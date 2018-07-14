"Внезапно что-то прилетело". Волонтер рассказала, как воины "всыпали" диверсантам боевиков

Волонтер и военный блогер Виктория Руденко сообщила, что на Донбассе украинские воины засекли диверсионно-разведывательную группу боевиков в составе четырех-пяти человек, "всыпали" им, враги отступили.

Террористы получили ранения, написала активистка на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные бойцов.

По ее словам, после атаки противники сели в транспорт, который их ждал, а потом в него внезапно что-то "прилетело".

"… высокоточно, филигранно в тот транспорт с веселыми орками... свидетели этого происшествия утверждают, что это метеорит…", — отметила Руденко.

Ранее офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе на протяжении июня воины ООС уничтожили 86 боевиков, а 147 — были ранены. По его словам, также ликвидированы два вражеских командно-наблюдательных пункта.