Прогноз погоды на воскресенье: синоптики рассказали, где ожидаются грозы и град

В воскресенье, 22 июля в западных областях Украины ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+19 градусов, днем +22…+28 градусов.

При этом в Карпатах ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, температура ночью +12…+17 градусов, днем +21…+26 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

В то же время на севере Украины ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +22…+ 28 градусов.

По прогнозу синоптиков, в центре Украины будет переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

Как говорится в сообщении Укргидрометцентра, на востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, местами град, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.

Кроме того, на юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +25…+32 градуса.

В Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.