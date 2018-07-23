Эксперт пояснил, почему Украина вынуждена договариваться с Москвой

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что США и ЕС в конфликте с Россией преследуют свои интересы, поэтому Украине в будущем так или иначе придется идти на прямые переговоры с Кремлем.

"Нужно понимать одну простую вещь: нам придется идти на прямые переговоры с Москвой. Мы так долго воевать не сможем. Война истощает Украину быстрее, чем Российскую Федерацию. У России есть запасы, нефть, газ… Москва эту волынку может бесконечно долго тянуть. У нас же столько времени нет. Нам нужно идти на какие-то компромиссные варианты", - сказал он во время чата в "Главреде".

По словам Загороднего, западные страны были бы только рады снять санкции с России, чтобы снова восстановить процесс успешной торговли. Они бы ввели миротворцев на Донбасс и даже дали бы Украине финансовую помощь на его быстрое восстановление.

"Давайте будем прагматичными и не будем биться головой о стенку. Компромиссный вариант может заключаться в том, что Украина будет просто оставаться неформальным союзником Америки, будет получать помощь, как Израиль (не член НАТО, безъядерное государство, получает огромную помощь от других стран и строит собственную армию). Вот и мы должны действовать так же, напоминая о Будапештском меморандуме Великобритании и США, плюс двум наблюдателям — Китаю и Франции. Мы должны выйти на компромисс: Донбасс мы забираем, а Россия с каким-то красивым лицом оттуда уходит. Что касается Крыма, то Запад уже ведет вопрос Крыма по "прибалтийскому сценарию", это уже видно невооруженным глазом. Запад не признает Крым в качестве территории России, затем заморозит этот вопрос надолго, а дальше — как карта ляжет", - отметил аналитик.

Эксперт не сомневается, что Украине необходимо подавать против России судебные иски, требовать репарации и компенсации за причиненный ущерб на международном уровне. Однако за украинцев конфликт с Россией никто не решит, пока на мировой политической арене не измениться баланс сил.

Напомним, Загородний заявил, что Украине нужны ограничения на покупку земли, поскольку отмена моратория на ее продажу без принятия закона об обороте земель может закончиться гражданской войной.