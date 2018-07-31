В Мариуполе задержали пьяных украинских офицеров в авто с номерами "ДНР"

В Мариуполе полиция задержала пьяных украинских офицеров, которые разъезжали по городу в авто с номерами "ДНР".

"Когда их остановила полиция, они имели наглость агрессивно и нагло себя вести. Рядом также оказались азовцы, от вида которых один из негодяев потерял равновесие и упал на землю", — рассказал очевидец Максим Жорин в Facebook.

Он подчеркнул, что задержанные представились офицерами пограничной и разведывательной служб. "На голову не налазит", — добавил Жорин, комментируя возмутительный инцидент.

В то же время в полиции Донецкой области подтвердили, что получали сообщение об инциденте и отметили, что сейчас обстоятельства происшествия выясняются, пишет ТСН.

Напомним, ранее сообщалось, что самолеты ВВС ВСУ провели учения над Мариуполем.