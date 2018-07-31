Киевлян предупредили о новом потопе: синоптики прогнозируют грозу

В Украинском гидрометцентре предупредили о том, что в Киеве в ближайший час и до конца суток 31 июля ожидается гроза, возможны подтопления.

В то же время в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации напоминает, что в случае усиления ветра нужно все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, избегать нахождения вблизи высоких деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также рекомендуется при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила о том, что в Украине 1 августа погода будет жаркой, осадки прогнозируются лишь на западе страны.

Напомним, 25 июля из-за сильного ливня Киев практически затопило.