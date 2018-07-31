"Сармата" скоро кончат": друг убитого активиста Олешко рассказал об угрозах и моменте убийства

31 июля 2018, 23:40

По словам Маджарова, у Олешко было немало врагов на обеих сторонах фронта, каждый из которых мог устроить это покушение.

Олешко костью стал поперек горла множеству власть имущих, заявил Маджаров

В Бердянске 31 июля средь бела дня во дворе собственного дома двумя выстрелами в спину был убит местный активист, ветеран АТО Виталий "Сармат" Олешко. В момент убийства вместе с Олешко находился его друг Андрей Маджаров.

"Мы с побратимами активистами приехали к дому Виталия на автомобиле. Нас было четверо. Там возле дома небольшая стоянка, а от нее недалеко ворота дома. Ребята остались в машине, они укладывали в сумку оборудование, а мы с Виталиком вышли. Мы зашли во двор, Виталик на два-три шага шел впереди меня. Мы прошли калитку, вошли на территорию двора и сразу же прозвучал двойной выстрел у меня над левым ухом. Меня немного оглушило, пошатнуло, я увидел, что Виталик упал".  - рассказал в интервью "Апострофу" Маджаров.

"Я повернул голову в сторону калитки, откуда прозвучал выстрел и увидел молодого человека с бородой, который направил на меня двуствольную винтовку, но я так понял, что два заряда попали в Виталика: один в затылочную часть головы, а другой в спину. Я сразу же ногой ударил по железной калитке, так как думал, что человек выстрелит и в меня. Потом за территорией двора я услышал еще выстрелы. Открыл калитку и увидел, как наши ребята из своего легального травматического оружия открыли огонь в сторону уезжающей "Таврии", где был убийца", - такими словами Маджаров описал то, что происходило после убийства.

Также Маджаров коснулся темы врагов "Сармата", которые могли хотеть его смерти, и об угрозах, часто поступавших в его адрес. Маджаров и Виталий Олешко "вели активные действия" в отношении "неправильной политики" бердянского бизнесмена и нардепа из "Воли народов" Александра Пономарева, выступая против грабежей последним городского и областного бюджетов и неуплаты налогов.

"У нас была активная гражданская позиция в отношении этого депутата. Мы постоянно трепали власть, благодаря прямым эфирам заходили в кабинеты, вскрывали все планы, и показывали людям, как чиновники грабят нас и наш бюджет. Помимо этого, у Александра Пономарева есть несколько баз отдыха, которые незаконно построены и перегородили проходы к морю. Все сходится на Александра Пономарева. Но нужно быть глупцом, чтобы конкретно утверждать, что это только его рук дело. У Виталика после войны на Донбассе на той стороне также остались враги, поэтому это мог сделать, кто угодно. Мы надеемся, что правоохранительные органы добьются истины и справедливости", – заявил Маджаров.

Он уточнил, что они часто выезжали за пределы Бердянска: в Запорожскую область, знакомились с активистами и АТОшниками из других городов, которые "в своих населенных пунктах также борются с коррупцией и властью, которая неправомерно поступает в отношении своих граждан". По его словам, они планировали поехать по всей Украине. а Олешко заявлял о желании баллотироваться на пост мэра, из-за чего ему уже начали пытаться "припаять" уголовное дело - впрочем, безуспешно.

При этом Маджаров подтвердил, что в адрес "Сармата" поступали угрозы.

"Это все было в устной форме. Например, есть запись телефонного разговора, где местный депутат Бердянского городского совета Владислав Кюрчев четко говорит, что "Сармата" скоро кончат, как и его близких друзей", – добавил Маджаров.

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Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

Позднее полиция обнаружила и задержала человека, убившего Виталия Олешко.

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Новость в спецтеме: Дерзкое убийство ветерана АТО Сармата
Бердянск Александр Пономарев батальон Донбасс Виталий Олешко Андрей Маджаров
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