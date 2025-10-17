Александр Цывинский: "Задача, которую мы перед собой ставим - это построение равных условий для бизнеса"

https://glavred.info/ukraine/aleksandr-cyvinskiy-zadacha-kotoruyu-my-pered-soboy-stavim-eto-postroenie-ravnyh-usloviy-dlya-biznesa-10707287.html Ссылка скопирована

Директор Бюро экономической безопасности Украины Александр Цивинский принял участие в дискуссионной панели "Защищаем инвесторов, строим доверие", состоявшейся в рамках Киевского международного экономического форума-2025.

Во время своего выступления Цивинский отметил, что главным приоритетом БЭБ остается создание равных и прозрачных условийдля всех участников рынка и смещение фокуса деятельности от карательной к превентивной функции.

"Каждый предприниматель должен работать в одинаковых условиях. Факт уплаты налогов не является индульгенцией, если допускаются другие нарушения. Мы будем приоритетно реагировать на те отрасли, где наблюдаются наибольшие проблемы", - подчеркнул директор БЭБ.

видео дня

По словам главы Бюро, ведомство уже проводит аудит уголовных производств, инициированный после его назначения на должность. Часть дел, по которым прокуратура не видит состава правонарушения, уже закрыто.

"Есть достаточное количество решений, согласованных с прокуратурой, о закрытии уголовных производств - в том числе и старых, которые вызывали сомнения в их обоснованности", - отметил Цивинский.

Также в БЭБ продолжается работа над усовершенствованием коммуникации с бизнесом и государственными органами, а также над системой, которая будет гарантировать полное и своевременное рассмотрение каждой жалобы.

"Мы строим понятную и открытую систему реагирования на обращения. Ни одно сообщение не должно оставаться без внимания", - резюмировал директор БЭБ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред