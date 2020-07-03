"Отмени хрень, вали в отставку":"слуга народа" набросился на Криклия

Владислав Криклий / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Куницкий потребовал отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Об этом нардеп эмоционально сказал Криклию во время личной встречи, видео которой появилось в Сети.

При этом Куницкий заявил о том, что в Харькове под эгидой Министерства инфраструктуры функционируют технические центры, проводящие технический осмотр оборудованием, которое даже не подключено в розетку.

"Сколько тебе еще надо говорить о том, что у тебя там коррупция, которую ты построил и ты ее не рушишь? Что тебе еще надо для этого? Не можешь – вали в отставку… Я тебя сколько раз просил, отмени хрень с газом, люди воют, как не понятно?", - заявил Куницкий Криклию.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Криклия решить вопрос скопления людей в электричках и пригрозил проверками со стороны правительства.