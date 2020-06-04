Верховная Рада назначила Ткаченко новым министром культуры

Александр Ткаченко / УНИАН

В четверг, 4 июня, Верховная Рада Украины назначила народного депутат из фракции партии Слуга народа Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

За соответствующее решение отдали свои голоса 263 народных избранников.

Кроме того, в связи с назначением Ткаченко на пост министра парламент также проголосовал за досрочное лишение его депутатских полномочий.

Александр Ткаченко родился в 1966 году. Ранее работал медиаменеджером и телепродюсером.

С 1988 года работал телевизионным редактором и ведущим на украинском телевидении.

Возглавил телекомпанию в 1993 году, после этого был генпродюсером ряда телеканалов. Также был председателем правления Одесской киностудии, занимался кинодистрибьюцией и развитием сети кинотеатров.

После избрания в 2019 году народным депутатом Ткаченко покинул телевизионный и кинобизнес, но остается почетным президентом холдинга 1+1 медиа.

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Ткаченко избран в парламент по списку партии Слуга народа, возглавлял Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Напомним, ранее Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.