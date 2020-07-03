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"Я - инопланетянин": Клитина в откровенном наряде записала еще одно видео

Александра Клитина заявила о том, что уже стала "звездой".

3 июля 2020, 10:51
Александра Клитина
Александра Клитина / Скриншот

Уволенная с должности заместителя министра инфраструктуры Александра Клитина, которая также занимала пост советника главы Государственного космического агентства, записала новое видео.

Бывшая чиновница на опубликованном в YouTube видео назвала себя "инопланетянкой", которая пытался наладить контакт с журналистами.

"Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ", – подчеркнула Клитина.

Кроме того, она также обвинила недоброжелателей в том, что ее "облили грязью".

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"Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", – добавила Клитина.

Напомним, ранее Клитина в купальнике заявила о создании политической силы.

Как ранее сообщалось, Клитина пообещала приз тому, кто угадает, настоящая ли у нее грудь. Также политик считает, что в украинском обществе доминирует сексизм.

Александра Клитина новости Украины
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