Арахамия предложил сократить численность ВСУ

Численность ВСУ могут сократить / УНИАН

Глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия не исключил сокращения численности Вооруженных сил Украины.

Такое заявление парламентарий сделал в эфире телеканала Украина 24.

По его мнению, на сегодняшний день необходимо ставить вопрос о сокращении численности армии и направлении высвободившихся средств на ее перевооружение.

"Я полностью соглашаюсь с такими принципами, что нам на самом деле нужно хотя бы вести разговор и расчеты о возможном сокращении численности или увеличении бюджета", - подчеркнул Арахамия.

В то ж время он напомнил, что оборонный бюджет является защищенной цифрой в госбюджете.

"Но всегда нет достаточно средств, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением и поэтому действительно, если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", - добавил Арахамия.

Ранее Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.

Еще один народный депутат от Слуги народа Александр Качура отличился скандальным заявлением.

Он считает, что после местных выборов Слуга народа может объединиться с Оппозиционной платформой – За жизнь.