Арестович дал прогноз, когда закончится наступление российских оккупантов и бои за Донбасс

Арестович / Reuters, Офис президента

Война в Украине уже продолжается второй месяц. Тяжелые бои идут на Донбассе с российскими оккупантами.

Как говорит советник главы Офиса президента Алексей Арестович, против оккупантов выступает сама местность региона и то, что они собрали там недостаточно войск.

По его словам, на Изюмском направлении россияне пытаются втиснуть 25 тысяч войск в 5 лесных дорог.

"Вокруг овраги, битые железнодорожные пути и переезды. Многочисленные постройки с длинными бетонными каналами выступают почти как противотанковые рвы. Размокшими полями не пройти, потому что почти 2 недели лили дожди", - говорит Арестович в интервью Медуза.

Против оккупантов стоят наши боеспособные части.

"Тяжелая механизированная пехота и танковые подразделения, которые 8 лет там стояли. Они отлично знают местность, они злые и мотивированные. Там безнадежная для российских войск ситуация",– говорит Арестович.

Он также в очередной раз подчеркнул, что с самого начала идея этой операции была безумной. С военной точки зрения она была не нужна.

Победа и завершение войны

Арестович объяснил, что свои действия Россия объясняла только политическим решением. То есть, выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе.

"Их задача теперь после провала первоначального плана заявить, что захват Луганской и Донецкой областей - это победа. Затем они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых – снять санкции",– заверил советник руководителя ОП.

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Он убежден, что российским властям нужно после 2 месяцев войны выдать хоть какие-то победы для своих жителей.

"Через две, максимум три недели активная фаза боевых действий затухает. Они к 9 мая объявляют какие-то промежуточные победы, говорят, что задача выполнена, и предлагают вступить в переговоры. Причем громко начинают кричать, что народ Донбасса они защитили, против Украины никогда ничего не имели, забыв свои слова, что они нас собирались денацифицировать за 72 часа", - отметил он.

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Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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