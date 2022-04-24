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Дом расстреляли из танка, а жену бросили умирать: пенсионер рассказал о зверствах оккупантов

24 апреля 2022, 17:16

В селе до войны жило около 200 человек, сейчас большинство выехало.

Николай Гусак / скриншот

В селе Вабля, 60 км от Киева 74-летний пенсионер Николай Гусак рассказал, как оккупанты забрали у него дом, а раненая жена умирала дома.

Сейчас жена Николая Татьяна в больнице в Киеве, туда ее забрали дети. Сам же хозяин вынужден ночевать в летней кухне. Потому что дом разрушен.

"Здесь не было ни одной минуты, чтобы не ездил танк. Вот видите, забор вырвали. Это зашел бронетранспортер. Сломал ворота. Вон снаряд - видите", - говорит Николай изданию Новое Время.

В селе до войны жило около 200 человек, сейчас большинство выехало.

Семья переехала сюда из Коростышева три года назад. Дом им подарили дети.

Женщину сильно ранили

В начале марта дом обстреляли оккупанту, Татьяна получила осколочное ранение ног и спины. Российский "медик" сказал, что помочь женщине не может.

"Обстрелял у самого дома танк. Потолок упал на женщину. И все. Пока я ее откопал, очень много крови потеряла. Никто ничего не мог помочь. Все бежали, остались такие как я - старые. Что они могут, как они едва ходят", - рассказал пенсионер.

За три года в доме поставили новые окна, перестелили потолок, хозяин говорит, что был не дом, а куколка. Оккупанты уничтожили все.

"А кто же одержит победу, как не мы? Мы защищаем свою родину, свою землю. Мы обязаны одержать победу", - говорит 74-летний Николай Гусак.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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