Арестович оправдался за оскорбления Зеленского и его команды

Алексей Арестович заявил, что "переболел порохоботством" / УНИАН

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что так называемое "порохоботство" — то есть поддержка действий пятого президента Украины Петра Порошенко — является болезнью хуже коронавируса. И сам он "переболел" этой болезнью.

Об этом Арестович заявил в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1. Объяснять свою позицию Арестовичу пришлось после того, как нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко напомнил ему жесткую критику и резкие высказывания в адрес президента Зеленского и его команды.

В частности, он припомнил Арестовичу, как тот год назад называл Зеленского "куколкой, которую слепили олигархи и подсунули в качестве мессии".

"Я переболел тяжелой болезнью "порохоботства", идеологической позицией, которой продолжает болеть уважаемый [депутат от партии Европейская солидарность] Алексей [Гончаренко] и его коллеги. Это тяжелая болезнь, хуже COVID-19. От нее надо избавляться", — заявил Арестович.

Он объяснил, что ранее у него были сомнения по военной линии. По его словам, он был не уверен, что Зеленского можно было ставить Верховным главнокомандующим. Но потом, оценив назначения президента, он изменил свое мнение и понял, что "Зеленский – не предатель, он точно за Украину, намерения светлые, все можно простить".

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Украинцы же не очень поверили в искренность Арестовича.

"Вы как всегда много бла-бла, посмотрите свои ролики 2014 года и вспомните, что вы говорили. Вы - БАЛАБОЛ!!!" - написала Анна Журавлева.

"Господин Арестович, а сколько у Вас ещё платьев осталось в сценическом гардеробе???", - добавила Майя Васянович.

Некоторые пользователи согласились с позицией Арестовича и поддержали его:

Языковой скандал с Арестовичем - о чем ранее писал Главред:

16 марта Алексей Арестович в соцсети опубликовал снимок заседания ТКГ и написал пост на русском языке. Под постом один из пользователей попросил внештатного советника руководителя Офиса президента написать текст на государственном языке, на что получил крайне грубый ответ. Арестович послал его "на три буквы" и спросил: "Так понятнее?".

Позже Арестович прокомментировал свою нецензурную брань в Сети. По его словам, он ответил не человеку, а боту.

"Слуга народа" Евгения Кравчук назвала "свинством" сообщение Арестовича, в котором он оскорбил человека за просьбу общаться на украинском языке.

Народный депутат Роман Лозинский ("Голос") инициировал депутатский запрос к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу отстранения советника Алексея Арестовича от участия в работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

К слову, ранее отдельные высказывания Алексея Арестовича уже вызывали бурю негодования. Как сообщал Главред: