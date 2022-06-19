Артиллеристы ВСУ превратили в пепел и золу ракетные системы оккупантов / ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Русские оккупанты по-прежнему несут заметные потери (и в личном составе, и в технике), но из-за указаний своего диктатора Путина и командования не прекращают наступать на Донбассе и совершают ожесточенные попытки удержать свои позиции на Юге. Об этом сообщают на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Украинские офицеры выложили видео искусной работы артиллеристов ВСУ. В этот раз постарались бойцы из бригады имени великого князя литовского Витовта и предельно четко-зрелищно уничтожили место стоянки вражеских реактивных систем залпового огня (РЗСО).

Как говорят в Генштабе, украинским бойцам, как и прежде, удается эффективно сокращать огневое преимущество врага, а помощь западным оружием от партнеров вообще кардинально изменит ситуацию на фронтах украино-российской войны.

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Напомним, ранее в украинском сегменте всемирной Сети было опубликовано зрелищное видео "огненной" работы по оккупантам, которую провели артиллеристы ВСУ с помощью новейшей американской гаубицы M777.

В видео хорошо было заметно то, как вражеский танк мгновенно запылал и сгорел как спичка.

Позднее известный украинский журналист Роман Цымбалюк написал, что бойцы ВСУ из артиллерийского подразделения до основания уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии русских оккупантов, который находился в Харьковской области.

По его информации, все оккупанты, которые были на момент удара ВСУ в помещении командного пункта, были уничтожены ‒ всего более 40 человек, в том числе и офицеров высшего командного звена.

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