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Атака на Порошенко с зеленкой: полиция отпустила задержанного, он попал в реанимацию

27 августа 2021, 09:21
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Илья Пустовгар якобы является членом криминальной группировки, утверждает Виктор Кононенко.

порошенко
Петра Порошенко облили зеленкой / bbc.com

22-летний Илья Пустовгар, который облил экс-президента Петра Порошенко зеленкой, был отпущен из полицейского управления и через несколько часов оказался в реанимации в состоянии опьянения.

Депутат Киевсовета от ЕС Александр Погребиский опубликовал в Facebook видео, на котором врачи подтвердили поступление Пустовгара в 6 часов утра и его диагноз, а также показали записи в журнале, удостоверяющих это.

По словам врачей, парня госпитализировали в отделение реанимации. Впрочем тот же день его выписали домой.

Хотя сначала в больнице утверждали о алкогольную интоксикацию, четкого ответа на уточняющий вопрос о том, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, они предоставить не смогли.

/ Скриншот

В свою очередь генерал СБУ, депутат Киевсовета Виктор Кононенко в эфире Прямого заявил, что Пустовгар якобы является членом криминальной группировки Брюса из города Козелец в Черниговской области.

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По его информации, Пустовгар также является наркозависимым.

Кононенко добавил, что Пустовгар в 2018 году задерживался среди других участников рейдерского захвата одного из сельхозпредприятий в Черкасской области.

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Атака с зеленкой на Порошенко

Напомним, бывшего президента Пера Порошенко облили зеленкой в центре Киева после Марша защитников во вторник, 24 августа.

Позже стало известно о том, что полиция задержала мужчину, который плеснул зеленкой в Петра Порошенко.

Порошенко обвинил Зеленского в травле

После совершенного на него нападения экс-президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

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"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", - сказал Порошенко, выступая перед сторонниками.

viber
Петр Порошенко
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