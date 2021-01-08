Авиакатастрофа Боинга МАУ в Иране: МИД пяти стран сделали важное заявление

В результате крушения самолета МАУ погибли 176 человек / Reuters

Украинские правоохранители начали исследование планшета, который нашли на месте падения самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года.

Планшет в декабре Иран передал Украине. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Кроме того на днях Украина получила от Ирана проект финального технического отчета об авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном. На анализ этого документа и внесение в него замечаний и предложений понадобится 60 дней, после этого иранская сторона в течение месяца должна его доработать. И только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) документ обнародуют.

Венедиктова также сообщила, что на данный моментв Украине продолжается комплексная криминалистическая экспертиза для установления причин и характера поражений самолета, объема материального ущерба и соблюдения правил международных полетов.

В течение года в этом деле проведено более 200 процессуальных и следственных действий, направлено 18 запросов о международной правовой помощи в другие страны, продолжается сотрудничество с компетентными органами Ирана и Канады.

В рамках международного сотрудничества украинская делегация выезжала на место авиакатастрофы, где частично смогла осмотреть и сфотографировать обломки самолета.

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Тем временем министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании сделали совместное заявление относительно авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном.

В совместной статье, опубликованной на Европейской правде к первой годовщине трагедии, говорится о том, что виновные в этой трагедии будут наказаны.

"Мы заверяем, что добьемся, чтобы все обстоятельства этого преступления были установлены до мельчайшей детали. Необходимо, чтобы горькие уроки катастрофы самолета PS752 были изучены, чтобы минимизировать риск повторения подобных трагедий в будущем ", - заявили дипломаты.

Они заверили, что уже есть прогресс в совместной работе с целью привлечь виновных к ответственности.

"Сейчас мы находимся на заключительных стадиях нашей подготовки и рассчитываем вскоре войти в формальные переговоры с Ираном", - говорится в публикации.

Катастрофа МАУ в Иране – о чем сообщалось ранее: