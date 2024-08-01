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Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР

Мария Николишин
1 августа 2024, 11:19
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Уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания, говорят в ГУР.
Бегство любыми способами: оккупанты массово хотят выбраться из Украины - ГУР
Оккупанты массово хотят выбраться из Украины / коллаж: Главред, фото: flickr

Российские оккупанты массово дают взятки, чтобы покинуть армию, и не идти воевать в Украину. Об этом свидетельствует резкий всплеск зарегистрированных уголовных производств, сообщает Главное управление разведки.

"В армии государства-агрессора России обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что о такой тенденции свидетельствует резкий всплеск зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

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Так, в южном военном округе ВС РФ за пять месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

В то же время более 100 производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

В ГУР также отмечают, что уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.

"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - подчеркнули в разведке.

Что такое ГУР?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Ситуация на фронте - что известно

Напомним, в ночь на 1 августа аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что российские оккупанты захватили Тимофеевку на Покровском направлении, а также продвинулись возле других населенных пунктов Донецкой области.

Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что Торецк в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. Заявления россиян о якобы захвате города являются частью информационной войны врага.

Кроме того, в Семеновском районе Черниговской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа 322 Центра специальных операций ("Сенеж") армии страны-агрессора РФ.

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