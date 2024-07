Возможно ли новое летнее наступление РФ: в ISW сказали, чего ждать на фронте

Периодические и пульсирующие российские механизированные атаки, вероятно, отражают текущую наступательную способность страны-агрессора России. Она вряд ли проведет новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там отмечается, что российским войскам трудно проводить одновременные масштабные наступательные операции, но они склонны к проведению наступательных операций "импульсами" на разных участках фронта. Аналитики отмечают, что интенсивность одного сектора уменьшается, когда другой сектор увеличивается.

Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что российское военное командование, не имея тактических достижений в районе Авдеевки, меняет приоритет на Донецк.

"Российские войска, вероятно, направят в этот район дополнительные механизированные силы, чтобы использовать слабые места украинской обороны и достичь определенного территориального продвижения, хотя бы ограниченного, в течение лета 2024 года", - добавляют в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.