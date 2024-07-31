Возможно ли новое летнее наступление РФ: в ISW сказали, чего ждать на фронте

Российское военное командование, не имея тактических достижений в районе Авдеевки, меняет приоритет на Донецк, говорят в ISW.

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Возможно ли новое наступление РФ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Периодические и пульсирующие российские механизированные атаки, вероятно, отражают текущую наступательную способность страны-агрессора России. Она вряд ли проведет новую летнюю наступательную операцию из-за материальных и человеческих ограничений. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там отмечается, что российским войскам трудно проводить одновременные масштабные наступательные операции, но они склонны к проведению наступательных операций "импульсами" на разных участках фронта. Аналитики отмечают, что интенсивность одного сектора уменьшается, когда другой сектор увеличивается.

"В течение всего лета оккупанты периодически проводили механизированные штурмы на Лиманском, Часовярском и Авдеевском направлениях в Донецкой области, а недавно активизировали штурмы к западу и юго-западу от Донецка. Также россияне перебросили части 90-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) (41-я общевойсковая армия (ОАА)) из Авдеевки на юго-запад от Донецка", - сообщает ISW. видео дня

Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что российское военное командование, не имея тактических достижений в районе Авдеевки, меняет приоритет на Донецк.

"Российские войска, вероятно, направят в этот район дополнительные механизированные силы, чтобы использовать слабые места украинской обороны и достичь определенного территориального продвижения, хотя бы ограниченного, в течение лета 2024 года", - добавляют в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские оккупанты намерены наступать на "дорогу жизни" в Часовом Яру широким фронтом, уверен Юлиан Репке. Это, по его словам, усложнит оборону ВСУ на этом участке.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий заявил, что агрессорка Россия сосредоточила на оккупированных районах Запорожской области около 90 тысяч своих оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ сказал, что ситуация на поле боя сложная. И одна из причин этого - преимущество армии РФ в технике и человеческих ресурсах.

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