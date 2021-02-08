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Били так, что стул сломался: на Черкасчине копы зверски отколошматили подозреваемого

8 февраля 2021, 18:29
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Правоохранители подозреваются в пытках, которые были совершены по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины).

Пытки
На Черкасчине копы зверски обошлись с подозреваемым / ГБР

Сотрудники-следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве вынесли подозрение двум старшим участковым офицерам Главка Национальной полиции в Черкасской области, которые жестко избили подозреваемого, пытаясь добиться от него признания в совершении кражи. Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства на странице в соцсети Facebook.

Как рассказывают в ГБР, в населенном пункте Городище мужчину сперва доставили в отделение полиции. Затем на него надели наручники и начали избивать руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой. Сила ударов была такой, что сломался стул, на котором сидел мужчина.

В результате мужчина получил повреждения мягких тканей лица, головы и спины. Также он лишился нескольких зубов в верхней челюсти.

Теперь правоохранители подозреваются в пытках, которые были совершены по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины).

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