Били так, что стул сломался: на Черкасчине копы зверски отколошматили подозреваемого

Правоохранители подозреваются в пытках, которые были совершены по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины).
Сотрудники-следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве вынесли подозрение двум старшим участковым офицерам Главка Национальной полиции в Черкасской области, которые жестко избили подозреваемого, пытаясь добиться от него признания в совершении кражи. Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства на странице в соцсети Facebook.
Как рассказывают в ГБР, в населенном пункте Городище мужчину сперва доставили в отделение полиции. Затем на него надели наручники и начали избивать руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой. Сила ударов была такой, что сломался стул, на котором сидел мужчина.
В результате мужчина получил повреждения мягких тканей лица, головы и спины. Также он лишился нескольких зубов в верхней челюсти.
Теперь правоохранители подозреваются в пытках, которые были совершены по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 127 Уголовного кодекса Украины).
Читайте такжеЖертва изнасилования в Кагарлыке о пытках копов: "Били с ноги, таскали за волосы"
Напомним, ранее сообщалось:
- В ночь с 23 на 24 мая 2020 года в городе Кагарлык Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
- 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов.
- Председатель Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.