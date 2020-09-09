Богдан рассказал, кто сильнее всего влияет на Зеленского

Андрей Богдан / УНИАН

Андрей Богдан ‒ известный юрист и бывший руководитель Офиса президента Владимира Зеленского заявил о том, что самое большее влияние на главу государства имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.

Об этом Богдан рассказал в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.

"Я считаю, что наибольшее влияние на президента имеет народный депутат Николай Тищенко", – заявил он и уточнил, что не шутит.

Более того, экс-глава Офиса президента утверждает: Тищенко – не просто моральный авторитет, но и визионер.

Кроме того, Богдан заявил ‒ в конце 2019 года Зеленский думал о том, чтобы назначить нардепа Тищенко руководителем фракции Слуга народа в Верховной Раде IX созыва вместо Давида Арахамии.

Далее, по мнению Богдана, Николай Тищенко пользуется доверием общества, Офиса Президента и самого Владимира Зеленского.

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