Богдан рассказал, кто сильнее всего влияет на Зеленского

Кандидатура того, кого Андрей Богдан считает человеком, сильнее остальных влияет на президента Зеленского, в достаточной степени неожиданна.
Андрей Богдан ‒ известный юрист и бывший руководитель Офиса президента Владимира Зеленского заявил о том, что самое большее влияние на главу государства имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
Об этом Богдан рассказал в интервью журналисту и медиаменеджеру Дмитрию Гордону.
"Я считаю, что наибольшее влияние на президента имеет народный депутат Николай Тищенко", – заявил он и уточнил, что не шутит.
Более того, экс-глава Офиса президента утверждает: Тищенко – не просто моральный авторитет, но и визионер.
Кроме того, Богдан заявил ‒ в конце 2019 года Зеленский думал о том, чтобы назначить нардепа Тищенко руководителем фракции Слуга народа в Верховной Раде IX созыва вместо Давида Арахамии.
Далее, по мнению Богдана, Николай Тищенко пользуется доверием общества, Офиса Президента и самого Владимира Зеленского.
Читайте также"Андрюха плохо закончит": Зеленский назвал истинную причину увольнения Богдана
Напомним, ранее Главред сообщал:
- в конце лета 2020 года бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что в Киеве неизвестный поджог его любимый электрокар Tesla (автомобиль сгорел дотла).
- Богдан на своей странице в социальной сети Facebook написал ‒ потеря авто для него тяжелая, но он не воспринимает это близко к сердцу.
- Кроме того, экс-руководитель ОП уверен ‒ заказчик поджога его Tesla имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах Украины.