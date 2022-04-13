Больше не сможет обстреливать мирные города: ВСУ отобрали у оккупантов полностью заряженный Град

РСЗО Град имеет 40 снарядов для залпа. Максимальная и минимальная дальность поражения цели зависят от применяемого снаряда, наибольшая - 42 км.
Бойцы Вооруженных сил Украины отобрали у российских оккупантов реактивную систему залпового огня Град. Техника была полностью заряжена и больше не сможет обстреливать украинские города.
Об этом сообщил в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"ВСУ отобрали у рашистов полностью заряженный Град. Эта нечисть больше не сможет обстреливать наши мирные города. Лупим орков беспощадно!" - говорится в сообщении.
Справка. РСЗО Град — советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм.
Предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки.
Принята на вооружение в 1963 году. Калибр снаряда — 122 мм. Количество снарядов для залпа: 40 штук. Максимальная и минимальная дальность поражения цели зависят от применяемого снаряда, наибольшая - 42 км.
Как сообщал Главред, 5 апреля в Харьковской области противотанковое подразделение 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины уничтожило разведывательно-ударный вертолет ВС РФ Ка-52 Аллигатор.
Также сообщалось, что один украинский танк дал бой целой вражеской колонне и уничтожил несколько единиц техники российских оккупантов.
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