Бойцы ССО мастерски взорвали мост под носом у колонны оккупантов России

Момент взрыва моста для блокады наступления войск РФ / Скриншот видео

Бойцы Сил специальных операций ВСУ на одной из локаций подорвали мост, чтобы замедлить продвижение колонны российских оккупационных войск. Об этом рассказали в 8-м полку специального назначения ССО.

На странице полка в Facebook указывается, что 20 апреля в результате взрыва моста украинским военным удалось преградить путь российским оккупантам. Благодаря удару их продвижение будет более медленным.

Читайте такжеБойцы ВСУ разбили колонну военной техники оккупантов РФ в Херсонской областиГде конкретно подорвали мост – военные не сообщают. О потерях со стороны россиян данных нет.

"Взорвать мост под носом у целой колонны рашистов – это искусная работа операторов ССО Украины", - подчеркивается в сообщении.

Война России против Украины

Силы обороны Украины в районе Попасной Луганской области ликвидировали российских наемников, которые, судя по найденным у них деньгам, ранее могли воевать в Ливии и Центральноафриканской республике. Россияне могли перебросить боевиков на Донбасс на военных самолетах. Предположительно, содействовала в этом ЧВК Лига (бывшая ЧВК Вагнера, - ред.).

Спикер Банковой Алексей Арестович рассказал, что оккупанты РФ пытаются атаковать войска Украины в Изюме Харьковской области. Там идут боевые столкновения, украинским войскам удалось освободить несколько населенных пунктов. Идет постепенное тактическое наступление.

В Генштабе ВСУ заявили, что войска РФ продолжают продвижение в зоне ООС на Донбассе с целью захвата Донецкой и Луганской областей. Противник ведет военные действия на разных направлениях. Применяется оперативно-тактическая авиация и ведется воздушная разведка.

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