"Будет долго и кроваво - никаких иллюзий": генерал Милли оценил контрнаступление

Начатое Украиной летнее контрнаступление будет длительным и "кровавым", сказал руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

https://glavred.info/ukraine/budet-dolgo-i-krovavo-nikakih-illyuziy-general-milli-ocenil-kontrnastuplenie-10482298.html Ссылка скопирована

По словам Милли, достижение успеха украинской армией займет много времени/ фото defense.gov, УНИАН

Начатое ВСУ в июне контрнаступление на русских оккупантов будет долгим и "очень кровавым". Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает британское издание The Guardian.

По словам Милли, достижение успеха украинской армии займет много времени. И он не удивлен, что пока прогресс контрнаступление гораздо медленнее, чем некоторые эксперты смогли бы предсказать, а компьютеры – смоделировать.

"Война на бумаге и реальная война – это разные вещи. На реальной войне гибнут реальные люди. Настоящие люди стоят на передовой и настоящие люди сидят в этих машинах. Настоящие тела разрываются в куски от взрывчатки. Я говорил, что это займет шесть, восемь, 10 недель, это будет очень тяжело. Это будет очень долго и очень, очень кроваво. И никто не должен питать никаких иллюзий по этому поводу", — сказал Милли.

видео дня

Война в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вечером 15 июня рассказала, что на фронте сейчас идет наступление и оборонительные действия. На разных направлениях и районах происходят бои – ВСУ уверенно продвигаются. В то же время враг на востоке продолжает концентрировать значительное количество сил и подтягивает резервы с других направлений. Известно, что с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что украинские военные 15 июня продолжали проводить контрнаступательные действия по меньшей мере на 3-х направлениях фронта и достигли определенных успехов. В частности, были проведены успешные действия к северу и северо-западу от Бахмута. Кроме этого защитники Украины продвинулись до километра на Западе Донетчины и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции возле Угледара.

Читайте также: