"Будут гайки": Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в России

Сейчас тяжесть наступления на Запорожском направлении компенсируется тем, что российских оккупантов битьем в Крыму, когда они туда будут бежать.

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Евгений Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в РФ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, УНИАН

Военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась рассказал, как потеря Запорожского направления и Крыма повлияет на происходящее в стране-агрессоре РФ.

По словам Карася, сейчас тяжесть наступления на Запорожском направлении компенсируется тем, что российских оккупантов битьем в Крыму, когда они туда будут бежать.

"Вся логистика российских войск сейчас держится на одной опоре Крымского моста. То есть если взорвать одну опору под железнодорожным мостом, а поскольку ее чинят месяц, в такую горячую пору будет означать для них "гайки". Логистика "ложится", автотранспортное сообщение было нарушено. И то, что туда, как сейчас говорят, не пускают грузовики – это уже катастрофа, потому что туда шло очень многое. И надо понимать, что сейчас их логистика идет с Крымского моста, поступает через Сиваш, Чонгар. Далее идет на Новобогдановку, а из нее – в Токмак и далее на Волноваху. Из Донецка поезда не могут ехать, потому что угледарские бои продолжаются в 5 км от железнодорожного сообщения", - рассказал украинский военный в интервью Главреду.

Военный отметил, что "если у Сиваши не будет моста, Новоданиловке и Токмаку – "гайки".

"Кстати, Токмак - это направление от Орехова, где наши войска продвигаются. Поэтому движение присутствует, и если мы зайдем в Токмак, дальше ветка логистики в сторону Угледара и Великой Новоселки будет отрезана. Тогда им нечем будет снабжать – разве что по дороге, машинами, но для них это будет катастрофой. Если мы перережем путь к Новоданиловке, то есть если наступать в направлении Пятихаток и Орехова, к Старомайорскому и Нововасильевке. Возле Нововасильевки более предпочтительна линия обороны, но если мы спустимся на 5 километров южнее, освободим там территории и будем добивать до Новоданиловки ствольной артиллерией, поезда просто будут разбомблены.

Я уже не говорю о том, если Крымский мост будет разбит. А если еще будет все в комплексе, то есть Крымский мост будет в ремонте, Сивашский будет в ремонте, то будут "гайки", - сказал военный.

Карась предполагает, что при таких условиях в армии РФ будут потери и паника, а это очень сильно повлияет на настроения россиян в отношении Путина и Шойгу.

"Я уже не говорю о самом Крыме – не думаю, что это будет в этом году, скорее в 2024 году. Но если не будет моста, будет паромная переправа. А мы же понимаем, что это значит, когда русские будут оттуда убегать – это же генерал ФСО будет грузить туда свой Lexus. Ему говорят - вези сейчас раненных солдатиков, а он им: солдатики потом. Они все дерутся, а потом в этот Lexus прилетает на этом пароме прилетает ракета. То есть будет миллион смешных роликов, мы будем злорадствовать, мстить им за тяжесть наступления на Запорожье. А у них это, само собой, будет национальная травма и тогда в РФ, думаю, вспыхнет. То есть позитивный сценарий, что в 2024 году у них уже полыхнет, но пережить события выхода из Крыма и на Запорожье – это точно", - резюмировал Карась.

Смотрите интервью Евгения Карася Главреду:

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают контрнаступление и главный удар в настоящее время осуществляется на юго-востоке страны. Операция, в случае успеха, может занять от одной до трех недель. При этом другие силы ВСУ остаются в резерве. Об этом пишет New York Times со ссылкой на двоих представителей Пентагона.

26 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Старомайорском районе ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Аналитики Института изучения войны заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины 26 июля начали значительную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области в районе Работино (в 10 км к югу от Орехова). Силы обороны по всей видимости сумели прорвать отдельные заранее подготовленные российские оборонные позиции северо-восточнее населенного пункта, при этом продвинувшись от него на 2,5 км к востоку.

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