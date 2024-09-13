Будут ли отключать свет 14 сентября: в Укрэнерго дали ответ

Будут ли действовать в Украине отключения света в субботу, 14 сентября сообщили в Укрэнерго. Свое заявление компания опубликовала на странице в Телеграм.
Отключение света 14 сентября
В компании успокоили украинцев, что меры ограничения не будут внедряться.
''Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в часы наивысшей солнечной активности - с 10:00 до 16:00'', - предостерегли в компании.видео дня
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключение света 13 сентября
К слову, сегодня, 13 сентября для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу НЭК "Укрэнерго", происходит аварийная поставка электроэнергии в Украину из энергосистем Польши, Словакии и Румынии. Также аварийная помощь из Словакии и Польши поступала вчера, 12 сентября.
Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром, 13 сентября полностью или частично обесточены 562 населенных пункта.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Одесской, Ивано-Франковской областях.
Из-за непогоды на утро 13 сентября был обесточен 41 населенный пункт в Житомирской, Киевской, Черниговской, Кировоградской областях.
По техническим причинам обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.
Почему в Украине отключают свет?
Как известно, с начала года страна-агрессор массово прибегает к активным и масштабным обстрелам энергетической инфраструктуры Украины. По этой причине, а также сильной летней жары, в стране в течение месяцев вводили как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.
Удары России по Украине и отключения света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Напомним, что в Укрэнерго дали также хороший прогноз и на 13 сентября. В Украине в пятницу, 13 сентября, будет существовать необходимость экономного потребления электроэнергии, однако пока не прогнозируется введение графиков отключения света.
Кстати, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ответил, будут ли в ближайшее время отключения света. По его словам, на сегодня в энергосистеме нет значительного дефицита электроэнергии.
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