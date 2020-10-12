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Бунт против карантина: в Черкассах отказались от дистанционки и досрочных каникул

12 октября 2020, 12:56

Черкассы не будут вводить дополнительные ограничения, подчеркнул Анатолий Бондаренко.

Анатолий Бондаренко
Анатолий Бондаренко / УНИАН

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отказался выполнять требования, в связи с отнесением областного центра к "оранжевой" зоне карантинных ограничений.

Городской совет Черкасс не будет вводить дополнительные ограничения, а решение о внесении Черкасс в "оранжевую" зону является преждевременным, заявил он в своем Facebook.

По его словам, в городе пока не будут переводить школы на дистанционное обучение и ограничивать работу предприятий и заведений.

"О введении "оранжевой" зоны в нашем городе - считаю его преждевременным. По моему мнению, нет достаточного количества больных, чтобы вводить "оранжевую" зону. Кроме того, много людей, которые не являются жителями Черкасс, лечатся в черкасских больницах", - подчеркнул Бондаренко.

Он напомнил, что в городских больницах находятся 67 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из которых 48 - жители Черкасс.

Бондаренко считает, что необходимо дать доработать школам в нормальном режиме и затем только идти на каникулы.

Он также призвал предприятия и заведения придерживаться санитарных норм и правил личной гигиены.

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Как известно в Украине с сегодняшнего дня начало действовать обновленное эпидемическое зонирование. Черкассы попали в "оранжевую" зону. Эпидемические уровни в Украине устанавливаются на 14 дней.

Ранее и.о. мэра Полтавы Александр Шамота организовал акцию протеста против ужесточения карантина. В митинге приняли участие представители малого и среднего бизнеса.

  • За минувшие сутки в Украине заболели 4 тыс. 420 человек, из них 235 детей и 166 медицинских работников. Был госпитализирован 521 человек.
  • За последние сутки в Украине зафиксировано 43 летальных случая, в числе которых один ребенок.
  • За минувшие сутки число выздоровевших возросло на 903.
  • В общей сложности от COVID-19 в Украине выздоровели 114 тыс. 410 пациентов.
Анатолий Бондаренко Новости Черкассы карантин в Черкассах
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