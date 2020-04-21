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В Нафтогазе рассказали, как Украина получит выгоду от рекордного падения цен на нефть

21 апреля 2020, 10:23

Исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины Юрий Витренко в деталях рассказал, почему Украина может получить выгоды от невероятного падения цен на нефть.

Доллар
 Доллар / Reuters

Украина может получить денежную выгоду от невероятного падения цен на нефть (по причине пандемии коронавируса) - максимально заполнив свои хранилища "черным золотом".

Соответствующее сообщение на своей странице опубликовал исполнительный директор госкомпании Нафтогаз Украины Юрий Витренко. Кроме того, он отметил, что все равно в сложившейся ситуации не стоит забирать нефть у российских производителей.

"Похоже бизнес по хранению нефти станет наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать", — написал Витренко.

Директор госкомпании напомнил, что в Украине по-прежнему громадная нефтетранспортная система, один функционирующий завод (в городе Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также другие нефтеперерабатывающие заводы с нужными емкости.

Напомним, ранее стоимость нефти катастрофически падает, потому как по причине пандемии коронавируса Covid-19 спрос снизился, а вот предложения  - отнюдь. К примеру, цена на нефть WTI упала сначала до 0, потом до -40 долларов США (по состоянию на 20 апреля 2020 года).

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