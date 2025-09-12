Ценники внезапно изменили: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

Главное:
- В Украине в магазинах подорожал батон
- Стоимость ржаного хлеба остается неизменной
Цены на продукты в Украине продолжают удивлять украинцев. Но не всегда приятно. В то время, как сезонные овощи и фрукты дешевеют, хлеб, например, наоборот дорожает.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. В супермаркетах переписали цены на батон и пшеничный хлеб.
Как изменилась цена на хлеб
В августе средняя цена батона весом 450 граммов в среднем составляла 28,49 гривны. Однако уже сегодня, 12 сентября, такой же батон стоит 29,40 гривны за буханку.
Поднялись цены на нарезку пшеничного хлеба весом 650 граммов. В прошлом месяце украинцы платили за нее 45,75 гривны, в то время как сегодня этот хлеб стоит 47,99 гривны.
Какой хлеб не изменился в цене
Среди хлебо-булочной продукции один хлеб все же продается по неизменной цене. Речь идет о хлебе ржаной Riga Бородиновский, весом 300 граммов. Его стоимость остается на уровне 45,83 гривны.
Что будет с ценами на хлеб до конца года
Главред писал, что по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, есть несколько факторов влияющих на рост цен на хлеб в Украине. Прогнозируется, что по состоянию на конец 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%.
Больше новостей:
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
