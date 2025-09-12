Ценники внезапно изменили: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

Украинские супермаркеты переписали цены на один из продуктов первой необходимости.

В Украине подорожал хлеб / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

В Украине в магазинах подорожал батон

Стоимость ржаного хлеба остается неизменной

Цены на продукты в Украине продолжают удивлять украинцев. Но не всегда приятно. В то время, как сезонные овощи и фрукты дешевеют, хлеб, например, наоборот дорожает.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина. В супермаркетах переписали цены на батон и пшеничный хлеб.

Как изменилась цена на хлеб

В августе средняя цена батона весом 450 граммов в среднем составляла 28,49 гривны. Однако уже сегодня, 12 сентября, такой же батон стоит 29,40 гривны за буханку.

Поднялись цены на нарезку пшеничного хлеба весом 650 граммов. В прошлом месяце украинцы платили за нее 45,75 гривны, в то время как сегодня этот хлеб стоит 47,99 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какой хлеб не изменился в цене

Среди хлебо-булочной продукции один хлеб все же продается по неизменной цене. Речь идет о хлебе ржаной Riga Бородиновский, весом 300 граммов. Его стоимость остается на уровне 45,83 гривны.

Что будет с ценами на хлеб до конца года

Главред писал, что по словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, есть несколько факторов влияющих на рост цен на хлеб в Украине. Прогнозируется, что по состоянию на конец 2025 года хлеб подорожает примерно на 20-25%.

