"Освободительная война": украинские националисты со стрельбой презентовали новую организацию

В Украине презентована новая националистическая организация Centuria, основанная на традициях Древнего Рима.

Презентация состоялась в ночь на воскресенье, 2 августа, под Киевом, рассказал активист Владислав Дулапчий в Facebook.

"Минувшей ночью под Киевом состоялся форум украинских националистов, представивший новую организацию – Centuria. Или всё, или ничего, пан или пропал - девиз организации отсылает к истории Рима и фундаменту Европейской Цивилизации, стоящей на страже Порядка против Хаоса, сплоченности против разобщения и патриархальных ценностей Братства против женственной и ведомой толпы", — подчеркнул он.

Отметим, что в ходе презентации активисты Centuria скрывали свои лица под масками, при этом они стреляли в воздух.

Во время акции также была проводена специальная "боевая молитва", а главной идеей националисты называют подготовку формирования к "Освободительной войне".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Киева произошли стычки между националистами и антифашистами.