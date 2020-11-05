СМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ

Судьи выступили против публикации проектов решений КСУ в СМИ - источник / УНИАН

Ряд судей Конституционного суда, проголосовавших против признания неконституционным электронного декларирования, приняли решение временно не участвовать в заседаниях инстанции.

Как сообщает издание НВ со ссылкой на инсайдерский источник, отказались участвовать в работе суда на временной основе следующие судьи:

замглавы КСУ Сергей Головатый

судья Олег Первомайский

судья Виктор Колесник

судья Василий Лемак

Как указывает собеседник издания, в начале заседания КСУ 5 ноября, в рамках которого инстанция рассматривала вопрос земельной реформы, судьи отказались от участия в работе суда из-за публикации в средствах массовой информации проектов решений Конституционного суда Украины. Они назвали такие действия недопустимыми.

Подчеркивается, что судьи отказываются принимать участие в рассмотрении конституционных производств до тех пор, пока ситуация вокруг КСУ не будет урегулирована.Читайте такжеСтало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке

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