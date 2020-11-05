СМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ

Судьи поставили условие нормализации дальнейшей работы КСУ.
Ряд судей Конституционного суда, проголосовавших против признания неконституционным электронного декларирования, приняли решение временно не участвовать в заседаниях инстанции.
Как сообщает издание НВ со ссылкой на инсайдерский источник, отказались участвовать в работе суда на временной основе следующие судьи:
- замглавы КСУ Сергей Головатый
- судья Олег Первомайский
- судья Виктор Колесник
- судья Василий Лемак
Как указывает собеседник издания, в начале заседания КСУ 5 ноября, в рамках которого инстанция рассматривала вопрос земельной реформы, судьи отказались от участия в работе суда из-за публикации в средствах массовой информации проектов решений Конституционного суда Украины. Они назвали такие действия недопустимыми.
Подчеркивается, что судьи отказываются принимать участие в рассмотрении конституционных производств до тех пор, пока ситуация вокруг КСУ не будет урегулирована.Читайте такжеСтало известно об итогах заседания КСУ по закону о языке
Конституционный суд новости
- Конституционный суд Украины 27 октября принял решение о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность для чиновников за внесение в электронные декларации о доходах недостоверных данных.
- Суд запретил НАПК вести мониторинг деклараций и обязал агентство закрыть реестр электронных деклараций.
- Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении антикоррупционного законодательства.
- Глава государства внес в Раду проект закона №4288 о признании ничтожным решения КСУ по антикоррупционному законодательству. Инициатива предусматривает увольнение судей Конституционного суда.
- 2 ноября КСУ в ходе своего заседания рассмотрел вопрос соответствие Конституции земельной реформы. В опубликованном судьей Сергеем Сасом проекте решения речь идет о том, что иностранцы не могут владеть землей на территории Украины.