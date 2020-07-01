"Верьте тем, кто говорит о катастрофе": эколог раскрыл угрозы пожаров в Чернобыльской зоне

Из-за пожаров в Чернобыльской зоне в небо поднимаются радиоактивные вещества и оседают в Киеве, сообщил эколог / УНИАН

В результате пожаров в лесу, который находится в Чернобыльской зоне (зона отчуждения), в небо поднимаются радиоактивные вещества, которые оседают, в частности, в Киеве.

В результате пожаров в воздух попадает бензпирен – очень опасное вещество, которое еще активнее способствует онкозаболеваниям, чем радиация, рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко на чате в Главреде.

По его словам, относительно пожаров в зоне отчуждения стоит верить тем, кто рассказывает о катастрофе, а не кормят гламуром и враньем.

"Представьте: я пошел в лес искать грибы. Грибов я не нашел и объявил, что их в лесу нет. Но их нет в лесу не потому, что они там не растут, а потому что я в грибах не разбираюсь и их там не нашел. Примерно так же действовал МЧС, когда заявлял, что нет радиоактивной угрозы от чернобыльских пожаров", – отметил эксперт.

Собеседник добавил, что у МЧС нет необходимых приборов для мониторинга радиационного загрязнения и необходимых средств для проведения такой работы.

Читайте такжеЭколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус"Когда горит рыжий чернобыльский лес, нахватавшийся в 1986 году радиации (после аварии на Чернобыльской АЭС – Ред.), то радиоактивные вещества в любом случае будут подниматься в небо, а потом оседать в сотнях километров от (места – Ред.) катастрофы, в том числе и в Киеве. Нужно добавить еще и колоссальные выбросы бензпирена…", – сказал эколог.

Напомним, в Чернобыльской зоне пожар вспыхнул в начале апреля, огонь охватил большие площади, и дым был виден из космоса. В результате возгорания уничтожено много полесских сел, сгорели советские базы отдыха.